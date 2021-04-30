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Портал Avia.Pro опубликовал статью о турецких беспилотных аппаратах «Байрактар ТБ2», которые в Нагорном Карабахе фактически обеспечили победу Азерабайджану. Сайт приводит ранее неизвестные факты о применении этих БПЛА.

Выяснилось, что турецкие дроны совсем неплохо повоевали в Карабахе. Всего за три с половиной недели они уничтожили 249 военных автомобилей, более 140 артиллерийских установок, 42 радиолокационных станции и средств ПВО, а также 114 танков. Кроме того, «Байрактары» нанесли 44 успешных удара по складам Армении с оружием и боеприпасами.

Эксперты сообщают, что беспилотники весьма активно атаковали армянские позиции в первые недели войны в Карабахе. После этого они стали появляться гораздо реже. Предполагается, что к этому моменту Армения начала задействовать комплексы радиоэлектронной борьбы, сумевшие справиться с дронами.

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