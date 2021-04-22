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В Шанхайском автосалоне состоялась презентация компании Audi, на которой немецкий производитель продемонстрировал свой новый электрокар A7L. Точно известно, что продажи этого авто стартуют в 2022 году.

Электрокар длиной 5076 мм с колесной базой 3026 мм оснащен двумя сенсорными экранами, позволяющими осуществлять управление всеми встроенными опциями. Кроме того, отмечается использование в интерьере натуральной кожи класса премиум, имеющей приятный кремовый цвет. Расцветку кузова покупатели смогут выбирать самостоятельно из семи представленных компанией вариантов.

Сообщается, что для работы электронного оборудования и систем безопасности будет использоваться беспроводное соединение 5G. До скорости в сто километров в час автомобиль сможет разгоняться всего за 5 с половиной секунд. В настоящий момент неизвестно, на какое расстояние будет хватать заряда аккумуляторной батареи.

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