Американское издание Atlantico фактически назвало президента США Джо Байдена спасителем Украины. По словам журналистов, если бы его звонок российскому лидеру Владимиру Путину, то РФ начала бы боевые действия против Киева.

Авторы публикации упоминают о том, что Россия в марте начала активно перебрасывать свои войска к границам Украины для проведения учений. Одновременно с этим РФ намеревалась обеспечить свою нацбезопасность из-за повышенной активности ВСУ на Донбассе.

Но США и Европа за время переброски войск успела несколько раз придумать сценарий войны России против Украине, не веря ни в какие заявления об учениях.

Вот тут-то президент Байден и позвонил Владимиру Путину. Точное содержание разговора журналисты не знают, но предполагают, что американский лидер спрашивал у российского коллеги, не намерен ли он нападать на Украину. И успокоился после получения отрицательного ответа. Да так, что развернул свои эсминцы, которые уже были готовы войти в Босфор.

Впрочем, не исключено, что лидеры обеих стран заключили соглашение, обменявшись какими-то обещаниями, либо вообще не говорили об Украине. Сейчас этого уже никто не узнает, если президенты сами не захотят раскрыть полное содержание беседы.