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На страничке бригады Lancer в «Твиттере» был размещен видеоролик, где демонстрируется работа новейшего прибора ночного видения, предназначенного для армии Соединенных Штатов.

Данная запись была сделана в рамках очередных маневров, проведенных в окрестностях базы Льюис-Маккорд, расположенной в Вашингтоне. Новые очки дают возможность военнослужащим очерчивать мишени и лучше видеть происходящее на поле битвы даже в условиях плохой видимости.

Отмечается, что американские солдаты, принимавшие участие в данных учениях, испытывали модифицированные версии приборов ночного видения под названием ENVG-8, анонс которых состоялся около полутора лет назад. Филипп Дэвис, лейтенант вооруженных сил США, отметил, что благодаря дополненной реальности и технологии быстрого обнаружения целей бойцы смогут быстрее принимать решения, что в реальном бою может спасти немало жизней.

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