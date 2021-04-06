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С тех самых пор, как завершилась война в Карабахе, Ереван не купил у Москвы ни единого образца вооружения, что начинает вызывать подозрения, сообщает портал Avia.Pro. Авторы публикации предполагают, что Армения намеревается пополнять свой арсенал натовским оружием.

Так, есть определенные предпосылки к тому, что Ереван собирается купить системы радиоэлектронной борьбы в США. Сами армянские руководители заявляют, что российские РЭБ не показали достаточно эффективности в уничтожении беспилотных аппаратов, поэтому придется заменить их на американские.

Кроме того, в НАТО Армения закупит также комплексы ПВО средней и малой дальности для борьбы с теми же беспилотниками.

Эксперты предполагают, что Ереван столкнется с множеством проблем, пытаясь совместить натовское вооружение с имеющимися в их распоряжении системами. Они также отмечают, что «низкая эффективность» российского оружия, о которой постоянно твердит Армения – это результат низкой квалификации военнослужащих страны.

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