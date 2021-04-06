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Певица Анна Семенович поделилась с подписчиками в Instagram видео, продемонстрировав свои танцы на сеновале.

Как отмечается, певица весьма любит русскую баню, и старается посещать её как можно чаще в своё свободное время. Среди российских знаменитостей её чаще остальных видят в купелях или хаммаме. В кадре Семенович облачена в белоснежный халат, который она запахнула так, чтобы осталось выразительное декольте.

На видео Семенович зажигательно танцует и улыбается, демонстрируя своё превосходное настроение, а также отличное владение телом. В какой-то момент певица даже обнажает свои ноги. Комментируя видео, Семенович высказалась насчёт своей работы и отдыха, и призналась, что раньше не умела нормально расслабляться. Также она пожелала своим подписчикам крутого вечера.

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