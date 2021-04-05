Британское издание Daily Express рассказало о грядущей реформе Королевских ВС, о планах по расширению ядерного арсенала, увеличению количества танков, строительству новых кораблей. Но пользователей Сети больше всего привлек заголовок, в котором журналист написал, что «Путин в ужасе от новой тактики британской армии».

«Тому, кто придумал заголовок этой статьи, стоит вернуться к сочинению комиксов для детей», — выразил общее мнение читателей пользователь с ником Dunno.

Согласен с ним и эксперт по России Марк Галеотти, который оценил заявления о реформах в армии. Он заявил, что увеличение количества ядерных боеголовок до 240 штук покажет РФ, что Британия по-прежнему намерена сохранить статус ядерной державы, но не более того. Потому что в арсенале РФ имеется 6 000 боеголовок, против которых никаких аргументов у Лондона просто нет. Но это и не важно, так как, по мнению эксперта, Москва не собирается нападать на Соединенное Королевство.

Читатель Joe Kidd написал, что уважает британских военнослужащих, однако для России Королевские ВС станут лишь мелким препятствием в войне с НАТО. Примерно в том же духе высказался и Kevinm. Он отметил, что армия давно разрушена бюрократами, а то, что от нее осталось, не устоит перед Россией и 15 минут.