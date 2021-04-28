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Военные аналитики китайского издания Sohu рассказали об охоте американских военных за подлодкой ВМФ РФ.

Как сообщается, американцы обратили внимание на новейшую российскую ударную атомную подлодку «Ясень». Они принялись за ней следить после того, как подлодка вышла в Атлантический океан. Однако после этого она словно «растворилась» в океане.

ВМС США отправили немало сил на поиск российской подлодки, и интенсивно разыскивали её не одну неделю. Были задействованы самолёты, корабли и спутники, однако безуспешно. Это стало полной неожиданностью и сильным поражением для американского флота, который считается самым сильным в мире.

По словам китайских аналитиков, инцидент заметно повысил престиж ВМФ РФ и продемонстрировал превосходство подводного флота России.

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