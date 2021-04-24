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Российские подразделения, которые принимали участие в учениях на границах с Украиной, возвращаются на места постоянной своей дислокации в полном соответствии с приказом министра обороны. Однако расследователи международного агентства Conflict Intelligence Team считают, что они скоро могут вернуться обратно.

Эксперты заявляют, что России на переброску войск потребуется всего несколько дней. Поэтому расслабляться и успокаиваться ни в коем случае нельзя. Риск того, что Москва примет все-таки решение ввести свои подразделения на Донбасс, остается весьма высоким.

Аналитиков насторожила одна важная деталь, которая осталась незамеченной и на Украине, и в НАТО. Россия стягивала войска к границам с Украиной почти целый месяц, однако на возвращение обратно отвела всего 10 дней. Это может означать, что отвод коснется не всех военнослужащих. Вполне вероятно, что часть их останется на нынешних позициях.

Впрочем, подобные версии можно строить сколько угодно. В любом случае были намечены учения, был установлен срок их завершения и все произошло строго по этому плану. Вне его – только заявления «расследователей» и натовских генералов, в интересах которых обострение ситуации на Донбассе.

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