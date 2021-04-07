Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Марк Эпископос, автор издания The National Interest, считает, что между Российской Федерацией и Украиной может начаться полномасштабная война, в которую окажутся вовлечены страны-участницы НАТО.

Согласно его словам, в Североатлантическом альянсе регулярно выражают беспокойство касательно присутствия крупных боевых подразделений РФ в Калининградской области. Они также указывают на высокий военный потенциал российских сил в указанном регионе. Ранее аналитики RAND указали на то, что Западный военный округ России значительно превосходит НАТО в Прибалтике, поэтому ей не удастся вовремя перебросить подкрепление.

По мнению военного эксперта, данный факт является еще одной причиной возможного столкновения между ВСУ и российской армией. Однако Андрей Руденко, замглавы МИД РФ, ранее заявил, что любые разговоры о «грядущем конфликте» с Украиной являются не более чем выдумкой журналистов.

Вам может понравиться

В ДНР заявили о прибытии на Донбасс военной делегации посольства США в Киеве

Представители ДНР отметили, что в Донбасс собирается прибыть военный атташе американского посольства в Киеве, чтобы проверить позиции вооруженных сил Украины на линии соприкосновения. Согласно их словам, ВСУ могут осуществить провокационные

В Дубае восемь россиянок задержали за съемку в голом виде

В Дубае задержали девушек, участвовавших в фотосессии в обнаженном виде. Среди них оказались восемь гражданок РФ. Им грозит тюремный срок в размере до 6 месяцев. Ранее появилась информация о том,

В Екатеринбурге провели первую репетицию парада Победы

В Екатеринбурге 6 апреля состоялась первая репетиция парада Победы. Как сообщается, репетиция началась со Вторчермета. Для того, чтобы военная техника могла беспрепятственно проехать по городу, с утра и всю первую
  • Анна
  • 06.04.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 апреля – переменная облачность, до 5 °C | город Мытищи: погода, 7 апреля – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 апреля – небольшая облачность, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 апреля – облачно с прояснениями, до 5 °C | Королев: погода, 7 апреля – небольшой дождь, до 11 °C | Подольск: погода, 7 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 7 апреля – пасмурно, до 20 °C |