Марк Эпископос, автор издания The National Interest, считает, что между Российской Федерацией и Украиной может начаться полномасштабная война, в которую окажутся вовлечены страны-участницы НАТО.

Согласно его словам, в Североатлантическом альянсе регулярно выражают беспокойство касательно присутствия крупных боевых подразделений РФ в Калининградской области. Они также указывают на высокий военный потенциал российских сил в указанном регионе. Ранее аналитики RAND указали на то, что Западный военный округ России значительно превосходит НАТО в Прибалтике, поэтому ей не удастся вовремя перебросить подкрепление.

По мнению военного эксперта, данный факт является еще одной причиной возможного столкновения между ВСУ и российской армией. Однако Андрей Руденко, замглавы МИД РФ, ранее заявил, что любые разговоры о «грядущем конфликте» с Украиной являются не более чем выдумкой журналистов.