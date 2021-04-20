читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Николай Протопопов, специалист в области вооружения, рассказал, почему НАТО не станет передавать вооруженным силам Украины ЗРК Patriot американского производства.

Ранее Андрей Ермак, руководитель офиса украинского президента, отметил, что Украине якобы приходится оборонять всю Европу от «агрессии РФ», поэтому ракетные установки «Патриот» должны находиться у нее, а не у Польши. Однако военный эксперт отметил, что Варшава обладает данными установками, так как является членом Североатлантического альянса и одним из позиционных районов противовоздушной обороны.

При этом в теории США могли бы передать Украине новые средства ПВО, но тогда у Киева возникли бы дополнительные проблемы. Дело в том, что для обслуживания этих ЗРК требуются хорошо подготовленные специалисты. Кроме того, всегда есть вероятность, что Patriot может захватить Россия в случае начала вооруженного конфликта с Киевом.

Вам может понравиться

Украина перебрасывает военную технику на границу с Приднестровьем

На канале Telegram «Записки охотника» сообщили, что Украина начала переброску боевой техники на границу с Приднестровьем. В середине прошлой недели в Сети был размещен видеоролик, на котором демонстрируется железнодорожный состав

МИД Сирии осудил переброску дополнительных сил США и НАТО к границам РФ

В сирийском Министерстве иностранных дел раскритиковали переброску дополнительных военных подразделений США и Североатлантического альянса к российским границам. В сообщении, опубликованном внешнеполитическим ведомством САР, говорится о том, что наращивание военного присутствия

Илья Варламов раскритиковал благоустройство Екатеринбурга

Блогер Илья Варламов посетил Екатеринбург и раскритиковал благоустройство города. Так, Варламов отправился на набережную Исети, посетил парк Зелёная Роща, оценил состояние «Екатеринбург Арены». Как отметил блогер, в городе установлено чрезмерное
  • Анна
  • 20.04.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 апреля – ясно, до 9 °C | город Мытищи: погода, 20 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 апреля – снег, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 апреля – небольшой снег, до 1 °C | Королев: погода, 20 апреля – небольшой дождь, до 15 °C | Подольск: погода, 20 апреля – переменная облачность, до 6 °C | Армавир: погода, 20 апреля – пасмурно, до 20 °C |