Николай Протопопов, специалист в области вооружения, рассказал, почему НАТО не станет передавать вооруженным силам Украины ЗРК Patriot американского производства.

Ранее Андрей Ермак, руководитель офиса украинского президента, отметил, что Украине якобы приходится оборонять всю Европу от «агрессии РФ», поэтому ракетные установки «Патриот» должны находиться у нее, а не у Польши. Однако военный эксперт отметил, что Варшава обладает данными установками, так как является членом Североатлантического альянса и одним из позиционных районов противовоздушной обороны.

При этом в теории США могли бы передать Украине новые средства ПВО, но тогда у Киева возникли бы дополнительные проблемы. Дело в том, что для обслуживания этих ЗРК требуются хорошо подготовленные специалисты. Кроме того, всегда есть вероятность, что Patriot может захватить Россия в случае начала вооруженного конфликта с Киевом.