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Российский президент Владимир Путин поставил мат Соединенным Штатам. Они передумали отправлять свои боевые корабли в Черное море, что говорит о правильности действий лидера РФ, уверены болгарские читатели интернет-издания Dir.bg.

В комментариях они пишут, что США только смешит Россию попытками ее запугать. Москва подобных действий не боится.

“Байден отказался отправлять корабли в Черное море — России удалось одержать победу. Все идеально продумано. Как в шахматах. И пока Америке мат”, – считает пользователь, подписавшийся, как Dragomir Matein.

Читатель по ником Паркинсон высказал предположение, что Байден подобными действиями развяжет Третью мировую войну.

Кроме того, пользователи предположили, что санкции США и антироссийские настроения американского лидера приведут к тому, что РФ объединится с Китаем.

“Европейские же союзники Вашингтона – это всего лишь беззубые пудели, которые тявкают, а укусить не могут. Не говоря уже о том, что некоторые из них (Франция и Германия) устали от США”, написал еще один комментатор.

Подавляющее большинство болгарских читателей высказалось в том духе, что пока победа за Путиным. Однако на этом борьба между двумя супердержавами все еще не закончена.

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