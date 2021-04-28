Власти США запугивают граждан «российской угрозой», чтобы еще больше денег выделять на военные разработки, заявил американский журналист Гленн Гринвальд. По его словам, все, кто высказывает хоть малейшие сомнения в опасности РФ, моментально получают клеймо «агентов Москвы».

По словам репортера, отношения между Соединенными Штатами и России ухудшились до уровня «холодной войны». При этом американцы, которым бесконечно вдалбливают в голову миф об исходящей от России угрозе, верят в то, что они должны делать все возможное, чтобы защитить себя и свою страну. Если же кто-то сомневается, его объявляют чуть ли не врагом США.

Пропагандисты постоянно твердят о «российской угрозе» и придумывают все новые и новые приемы для убеждения в этом американских граждан. Благодаря такому подходу военный бюджет США постоянно увеличивается.