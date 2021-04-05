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Во Львове приземлился американский военный транспортник C-17A Globemaster III с неизвестным грузом на борту. По данным мониторинговых сервисов, этот самолет поднялся в небо с авиабазы Рамштайн в ФРГ 2 апреля.

Отследило самолет украинское издание Диалог.UA, которое сообщило, что по пути на Украину транспортник также приземлялся на аэродроме испанской военной базы Морон-де-ла-Фронтера, расположенной в Севилье. Этот объект обычно используется американскими самолетами для погрузки и отправки вооружений и боевой техники в африканские страны и на Ближний Восток.

Цель прибытия самолета, а также номенклатура доставленного на Украину груза пока остаются неизвестными.

Напомним, что уже несколько дней у крымских границ, а также на Донбассе появляется американский беспилотный аппарат RQ-4D Global Hawk, которые проводит разведку и наблюдает за перемещениями российских войск на территории РФ.

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