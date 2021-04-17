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Один из четырех американских бомбардировщиков В-1В Lancer, которые в феврале текущего года были переброшены на норвежскую базу Эрланд, не смог покинуть ее из-за полученных повреждений, сообщает издание The Drive. Журналисты уточняют, что речь идет о выходе из строя двигателей.

В некоторых норвежских СМИ появилась информация о том, что мотор вышел из строя из-за попадания в него планшета. Однако официально эти сведения не подтверждаются.

Три остальных стратегических ракетоносца уже улетели из Норвегии. Четвертый же пройдет полный комплекс ремонтных работ. После восстановления работоспособности моторов он отправится к месту постоянной дислокации в американском штате Техас.

Виновником инцидента «назначили» командира американской авиабазы, который якобы «утратил уверенность» и контроль над состоянием бомбардировщиков.

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