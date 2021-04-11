В американском издании New Eastern Outlook опубликовали материал политолога Фила Батлера, в котором он высмеивает сенсационные данные CNN об «угрозе со стороны РФ» в Арктике. Перевод статьи подготовлен «ПолитРоссией».

Ранее канал CNN продемонстрировал спутниковые фотоснимки и заявил, что Россия продолжает наращивать военное присутствие в Заполярье, перебрасывая туда современную боевую технику. По мнению американского эксперта в этом нет никакой сенсации, ведь большинство так называемых секретных сведений предоставила сама Москва. Примером этому является «Посейдон», к которому Запад вначале относился со скепсисом, а теперь называет грозным оружием.

Политолог отметил, что нечто похожее происходило в шестидесятых годах прошлого века во время разгара холодной войны. Американские СМИ тогда показывали фото, на которых демонстрировалось вооружение Советского Союза, вызывающее подозрения. Все это является частью русофобской пропаганды, направленной на запугивание населения США и увеличение военного бюджета.