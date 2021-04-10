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На фотографии с учений 48-го истребительного авиаполка ВВС США Point Blank попал один из пилотов с российскими нашивками на военной форме. На ней изображен силуэт самолета Су-27, а также имеется надпись «Россия» в верхней части.

Руководство ВВС заявило, что ничего удивительного в этой нашивке нет. Все дело в том, что летчик на учениях «играл за команду», которая имитировала вероятного противника. То есть, российскую сторону.

Американцы очень часто применяют на учениях российскую символику. Причем ее наносят не только на нашивки пилотов, но и на самолеты. Так, ранее на фотографиях был замечен истребитель F-16C, который перекрасили в камуфляж Су-57. Этот самолет, имеющий на борту опознавательные знаки ВКС РФ, включен в команду «Агрессор», которая выступает в качестве вероятного противника на разного рода учениях.

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