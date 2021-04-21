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Генерал Джеймс Дикинсон, являющийся главой Космического командования США, в интервью изданию The Hill выразил обеспокоенность из-за новейшей российской противоракетной системы космического базирования.

Согласно его заявлению, эта система представляет серьёзную угрозу для США. Так, сейчас в США ведётся подготовка к космическим войнам. При этом, так как в космическом пространстве ещё никто никогда не сражался, в Америке имеют слабое представление о том, как осуществлять боевые действия.

Дикинсон считает, что в Москве уверены в том, что на исход будущих военных конфликтов серьёзно повлияет господство в космосе. Поэтому в России разрабатываются системы космического нападения и противокосмического оружия. Они будут способны снизить военную эффективность США, а также поспособствуют в контроле над эскалацией конфликтов.

В итоге, американский генерал уверен, что российские военные всё ещё угрожают существованию США.

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