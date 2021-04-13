У пауков очень плохое зрение, поэтому они общаются с окружающим миром через вибрации. Возникающие как в процессе плетения паутины, так и в результате каких-либо природных явлений.

Доктор философии Маркус Бюллер рассказал о необычном исследовании, в ходе которого группа ученых создала настоящее музыкальное произведение из паутины. Эксперты рассказывают, что в будущем такой подход может применяться для межвидового общения и целого ряда других целей.

Извлечь музыку из паутины оказалось не так сложно. Для этого ученые сперва отсканировали ее лазером, а затем с использованием компьютерных программ восстановили ее трехмерность.

После этого исследователи создали своеобразные «ноты». Они назначили разные тона звука отдельным нитям паутины, а затем создали специальный музыкальный инструмент, чтобы извлечь музыку из замысловатого плетения.

Мелодии уже были исполнены на множестве концертов в разных странах мира. Но музыка паутины – это еще не все. Кроме того, ученые разработали виртуальный мир, в котором человек может познакомиться со всеми тонкостями жизни пауков и разобраться в особенностях среды, в которой живут эти насекомые.