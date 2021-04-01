В американском информационном агентстве The New Yorker обвинили Польшу в попытке привлечь историков к ответственности, обвиняющих Варшаву в соучастии в Холокосте.

Автор материала Маша Гессен, бывшая гражданка СССР, отметила, что польские власти хотят обвинить двух исследователей в клевете, пытаясь очистить свой народ от убийства 3-х миллионов евреев в ходе Второй мировой войны. Позднее польское посольство в США обратилось в редакцию газеты с требованием отозвать статью. В итоге издание изменило ее заголовок на более нейтральный.

Шимон Шинковский вель Сенк, заместитель министра иностранных дел Польши, отметил, что подобные материалы пытаются внедрить в общество идею о том, что все поляки ответственны за истребление миллионов евреев в рамках войны. Текст также был раскритикован центрально-европейским Комитетом евреев, заявившим, что многие поляки, рискуя своими жизнями, помогали евреям, поэтому нельзя обвинять весь польский народ в Холокосте.