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В рамках беседы с корреспондентами Гостелевидения Азербайджана Ильхам Алиев, азербайджанский лидер, заявил, что если Ереван не решит проблему с Зангезурским коридором, то Баку сделает это силовым путем.

Согласно словам азербайджанского президента, формирование соответствующего коридора в полной мере отвечает текущим и будущим интересам страны. По этой причине Азербайджан намерен реализовать его вне зависимости от решения Армении. Однако если Ереван выступит против, то Баку готов решить данный вопрос с помощью силы, заявил Алиев.

Ранее азербайджанский лидер сообщил, что Зангезур представляет собой «историческую территорию» страны, поэтому азербайджанцы имеют полное право возвратиться туда. Он добавил, что создание коридора, который объединит между собой районы Армении и Азербайджана смогут принести выгоду не только Баку, но также Еревану, Тегерану, Анкаре и Москве.

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