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Алена Водонаева в рамках рубрики «Вопрос-Ответ» в Stories Instagram ответила на некоторые вопросы своих подписчиков.

Так, Водонаева похвасталась своими обновками – бесшовным нижним бельём и изумрудным корсетом на шнуровке, а после этого предложила задавать ей вопросы. Один из подписчиков поинтересовался, какой размер для неё считается идеальным – 19 или 20 сантиметров, а также отметил, что Алена недавно говорила о том, что размер важен. В ответе телеведущая указала «4:20», а также добавила смайлик. По всей видимости, эти цифры подразумевают ширину и длину.

Также Водонаева ответила, почему в юности не выщипала свои брови. Как оказалось, выщипывать брови, а также краситься, ей запрещали родители. Впервые она накрасилась в 22 года, и до сих пор не выщипывает брови, и не красится в жизни.

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