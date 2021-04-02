Музыкант Алексей Глызин на своей Instagram-странице показал реальное лицо певицы Ларисы Долиной.

Певица на днях восхитила россиян своим внешним видом и стройностью. Как она объяснила, она соблюдает специальную диету, благодаря которой сбросила 21 килограмм. Кроме того, на её последних фотографиях Долина выглядит заметно моложе, несмотря на свои 65 лет.

Однако на фотографии, опубликованной Глызиным, певица предстала без макияжа и фотошопа, и сказать, что она молодо выглядит, весьма затруднительно. Это шокировало пользователей Сети, которые заявили, что певица не простит Глызину публикацию этого фото и раскрытие правды, и ему нужно удалить его как можно скорее.

Впрочем, многие встали на защиту Долиной и отметили, что для своего возраста она выглядит замечательно. А некоторые и вовсе заявили, что она наморщилась специально для кадра.