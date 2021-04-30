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Вечером 29 апреля в Москве прошла церемония закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля.

Среди множества российских звёзд по красной дорожке прошёл Александр Петров, который привлёк к себе внимание неожиданным образом – он поскользнулся и упал. Этот эпизод попал на видео, которое актёр в скором времени опубликовал на своей странице в Instagram.

На видеозаписи Петров идёт в строгом костюме и позирует фотографам, однако неожиданно падает. Впрочем, актёр не растерялся и сразу же поднялся, лишь посмеявшись над произошедшим. В подписи к видео Петров указал, что «передал привет Андрею Миронову, кафедре сценического движения ГИТИСа и футбольной юности».

В комментариях подписчики также нашли эпизод забавным, а некоторые начали придумывать самые смешные подписи к этому видео.

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