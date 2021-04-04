Актёр Уайатт Рассел, исполнивший в сериале «Сокол и Зимний Солдат» роль нового Капитана Америки, прокомментировал отношение зрителей к его персонажу.

Так, зрители с первого же появления невзлюбили персонажа Рассела, сыгравшего Джона Уокера, который стал новым Капитаном Америкой. Затем эта нелюбовь лишь усилилась. Однако актёр такому положению дел лишь рад, и он объяснил, почему.

Как Рассел заявил, вызвать подобное к себе отношение и было его целью. По его словам, негатив зрителей к его персонажу является комплиментом его таланту и говорит о том, что он действительно отлично сыграл свою роль.

Также актёр заявил, что в будущем его герою захочется показать себя с более хорошей стороны и без сыворотки суперсолдата. Ему хочется нравиться людям в качестве нового Капитана Америки, что приведёт к переосмыслению им дальнейших действий.