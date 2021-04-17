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Голливуд взялся за съемки американской версии советского фильма «Ирония судьбы или с легким паром». Режиссер Марюс Вайсберг уже назвал актерский состав нового блокбастера. Так, на роль американского Жени Лукашина приглашен Томас Манн, а роль Нади, которую в США переименовали в Марго, исполнит племянница «Красотки» Джулии Робертс Эмма.

Одну из подруг Марго, которую в советском фильме мастерски изобразила актриса Лия Ахеджакова, сыграет афроамериканка. Кроме того, Вайсберг заявил, что в новой картине не исключены однополые отношения между отдельными персонажами.

Вопрос об отношении к американскому ремейку российские журналисты задали 82-летней Ахеджаковой, которая от избытка чувств даже выругалась.

«Вам больше не о чем думать? Ну что такое, журналисты этим дерьмом занимаются. Это ерунда собачья, прекратите», – призвала актриса репортеров.

После чего попрощалась, но уже без ругани.

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