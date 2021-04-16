Специалисты бюро расследований FBL разместили материалы, доказывающие, что рейс MH17 рухнул на юго-востоке Украины по вине киевских военных.

В одной из аудиозаписей В. Батурин, полковник из в/ч № А4104, сообщил, что летом 2014 года к ним из Кировограда был прислан самолет, который требовалось переоборудовать. Двое летчиков затем должны были подняться на нем в воздух, чтобы выполнить боевую операцию, связанную с уничтожением военных объектов в окрестностях Тореза. Но в итоге на миссию был отправлен кировоградский пилот, ранее прибывший с ракетным оружием. В указанный район также направили ЗРК.

Д. Самофалов, капитан этой же военной части, отметил, что Россия не имеет отношения к падению самолета. Он считает, что если бы Украина имела какие-нибудь доказательства, то давно опубликовала бы их.