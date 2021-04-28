читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание Bloomberg заявило, что в России началась третья волна коронавируса.

Агентство ссылается на двух чиновников, и сообщает, что по неофициальной статистике правительства в России растёт уровень заболеваемости инфекцией. Кроме того, как заявляют авторы публикации, что в России один из самых высоких уровней смертности от коронавируса по сравнению со странами остального мира.

Для того, чтобы уменьшить заболеваемость, правительство принимает такие меры, как запрет на поездки в Турцию, также ради этого были введены длинные выходные в мае. Влияние оказывают и низкие темпы вакцинации, кроме того, россиян трудно уговорить поставить прививку, в том числе и потому, что они стали меньше бояться инфекции.

Отметим, что согласно официальным данным, заболеваемость коронавирусом в России снижается. На 28 апреля было выявлено 7 848 новых пациентов с коронавирусом.

Вам может понравиться

Власти ЦАР сообщили об освобождении города Ялинга от боевиков

Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (FACA) вернули под контроль правительства город Ялинга. Населенный пункт освобожден от бандитов. Глава правительства ЦАР Фирмен Нгребада на своей странице в Facebook сообщил об очередном успехе

Врач сравнил последствия вакцинации от коронавируса и перенесенной болезни

Андрей Явися, являющийся директором ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Семашко», назвал различия в вакцинации от коронавирусной инфекции и перенесённой болезни. Так, он указал, что после поставленной прививки возможны побочные эффекты,
  • Анна
  • 27.04.2021
  • читать 1 минуту

Украина и Турция проведут отработку блокады базы ВМФ РФ в Сирии во время учений

В ряде СМИ сообщили, что Турция и Украина договорились об отработке блокады военно-морской базы РФ в Сирии во время совместных маневров. Отмечается, что Анкара и Киев недавно осуществили переговоры касательно
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 апреля – небольшой снег, до 4 °C | город Мытищи: погода, 28 апреля – переменная облачность, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Королев: погода, 28 апреля – пасмурно, до 12 °C | Подольск: погода, 28 апреля – переменная облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 28 апреля – пасмурно, до 16 °C |