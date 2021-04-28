Издание Bloomberg заявило, что в России началась третья волна коронавируса.

Агентство ссылается на двух чиновников, и сообщает, что по неофициальной статистике правительства в России растёт уровень заболеваемости инфекцией. Кроме того, как заявляют авторы публикации, что в России один из самых высоких уровней смертности от коронавируса по сравнению со странами остального мира.

Для того, чтобы уменьшить заболеваемость, правительство принимает такие меры, как запрет на поездки в Турцию, также ради этого были введены длинные выходные в мае. Влияние оказывают и низкие темпы вакцинации, кроме того, россиян трудно уговорить поставить прививку, в том числе и потому, что они стали меньше бояться инфекции.

Отметим, что согласно официальным данным, заболеваемость коронавирусом в России снижается. На 28 апреля было выявлено 7 848 новых пациентов с коронавирусом.