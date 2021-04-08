читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Визит главы натовского Военного комитета Стюарта Пича, в ходе которого он посулил Украине военную помощь, не прошел мимо турецких пользователей сети. Они бурно прокомментировали эту рабочую поездку на страницах интернет-издания Haber7.

«НАТО, которая считает врагами даже своих союзников и применяет санкции, будет спасать Украину? Не смешите», – написал пользователь под ником ЭРТУРГРУЛ.

Его поддержал читатель с ником Бродяга, который отметил, что Украине не стоит ждать от Североатлантического альянса ни оружия, ни какой-либо другой помощи.

Кроме того, некоторые пользователи предостерегли Киев от сотрудничества с НАТО.

«Украина, осторожно. От Америки, на которую вы так надеетесь, ничего хорошего не будет. Не останьтесь у разбитого корыта, как армяне», – привел удачный пример Тугра.

Также пользователи заявили, что европейская часть Североатлантического альянса принимать участие в войне не будет. Напротив, ее Вооруженные силы разбегутся кто куда до того момента, пока ситуация на Украине не утрясется.

Вам может понравиться

Эксперт The National Interest назвал Ту-160 гигантским ракетным грузовиком

Разработанный еще при Советском Союзе Ту-160 – это не просто бомбардировщик, а «гигантский ракетный грузовик», считает автор американского издания The National Interest Питер Сучиу. Он пишет, что хотя этот самолет

В армии Чехии заменят российские УАЗ-469 на японские внедорожники Toyota

Чехия решила заменить российские военные внедорожники УАЗ-469 на японские автомобили Toyota Hilux. Та же судьба ожидает и британские Land Rover Defender, заявляют представители Министерства обороны страны. Японские внедорожники уже прошли

МФО хотят выдавать больше займов без учета долговой нагрузки клиентов

В издании РБК сообщили, что микрофинансовые организации (МФО) предлагают смягчить правила расчета параметра долговой нагрузки (ПДН), который учитывается при решении выдать микрозайм. Согласно словам представителей МФО, следует повысить значения, при
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 апреля – небольшой снег, до 5 °C | город Мытищи: погода, 8 апреля – снег, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 апреля – небольшой снег, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 апреля – небольшой снег, до -1 °C | Королев: погода, 8 апреля – небольшой дождь, до 15 °C | Подольск: погода, 8 апреля – снег, до 2 °C | Армавир: погода, 8 апреля – облачно с прояснениями, до 17 °C |