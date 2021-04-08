Визит главы натовского Военного комитета Стюарта Пича, в ходе которого он посулил Украине военную помощь, не прошел мимо турецких пользователей сети. Они бурно прокомментировали эту рабочую поездку на страницах интернет-издания Haber7.

«НАТО, которая считает врагами даже своих союзников и применяет санкции, будет спасать Украину? Не смешите», – написал пользователь под ником ЭРТУРГРУЛ.

Его поддержал читатель с ником Бродяга, который отметил, что Украине не стоит ждать от Североатлантического альянса ни оружия, ни какой-либо другой помощи.

Кроме того, некоторые пользователи предостерегли Киев от сотрудничества с НАТО.

«Украина, осторожно. От Америки, на которую вы так надеетесь, ничего хорошего не будет. Не останьтесь у разбитого корыта, как армяне», – привел удачный пример Тугра.

Также пользователи заявили, что европейская часть Североатлантического альянса принимать участие в войне не будет. Напротив, ее Вооруженные силы разбегутся кто куда до того момента, пока ситуация на Украине не утрясется.