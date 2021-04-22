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22-летняя студентка Елизавета Еременко публично обвинила артиста Александра Морозова в изнасиловании. Пишет “StarHit“.

Как сообщается, пара познакомилась в Сети, а спустя неделю после знакомства они решили встретиться в отеле. Отмечается, что девушка поделилась в Instagram видеозаписью из номера отеля, представ на ней практически раздетой, а также кадрами, снятыми в ванной.

Однако затем, по словам студентки, актёр избил её и изнасиловал, при этом девушка была невинной и теперь очень сожалеет, что её первый раз произошёл таким образом. Также она заявила, что у неё есть видеодоказательства произошедшего. Морозов же отрицает все обвинения в свой адрес.

Теперь Елизавета и Александр встретятся 20 апреля на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Им предстоит пройти проверку на детекторе лжи.

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