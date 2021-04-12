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Сотрудники СКР по Республике Адыгея заявили о завершении расследования по отношению к двенадцати жителям Адыгеи и Кубани, подозреваемых в даче ложных показаний для защиты насильника.

Согласно версии следователей, в конце 2019 года обвиняемые в рамках судебного слушания, прошедшего в городе Майкоп, решили сообщить заведомо ложные сведения, пытаясь придумать надежное алиби для своего родственника, который обвинялся в сексуальных надругательствах над потерпевшей.

Судья при этом критически отнесся к заявлениям свидетелей, поэтому подсудимый был признан виновным в совершенном преступлении. Что касается его родных, то уголовные дела в отношении них уже переданы в прокуратуру. Затем их направят в суд.

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