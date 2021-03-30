Поклонники шоу «Маска» на НТВ раскритиковали поведение жюри проекта.

Так, настоящий шквал критики вызвало то, что в последнем выпуске жюри решили убрать из проекта Марину Кравец, которая скрывалась под маской Солнца. До этого наиболее скандальным выпуском являлся тот, где рассекретили личность певицы Азизы, скрывающейся под маской Пингвина.

В случае с Солнцем, зрителей возмутило поведение Регины Тодоренко и Филиппа Киркорова. Им предстояло выбрать, кого оставить в проекте – Единорога или Солнце. Тодоренко не могла сделать свой выбор, и решила подбросить монетку. Киркоров же решил оставить Единорога из-за того, что он нравится его дочери Алле-Виктории.

Зрители уверены, что Солнце выгнали несправедливо, и задались вопросом, на кого в следующий раз «укажет пальчиком Алла-Виктория».