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В информагентстве «Ъ» узнали, кто именно посещал Владимира Путина, российского лидера, 4 марта в вечерние часы. Этим иностранным гостем оказался Франсуа Фийон, ранее занимавший должность французского премьер-министра.

Президент РФ рассказал об этой встрече в рамках беседы с участниками акции «Мы вместе». По его словам, Фийон сильно удивился, когда приехал в российскую столицу, так как жизнь в Москве продолжает идти своим чередом, несмотря на коронавирус. Француз рассказал Путину, что в европейских мегаполисах на дорогах практически нет машин, а люди редко выходят на улицу.

Позднее Дмитрий Песков, представитель Кремля, заявил, что речь идет о личной встрече. Он добавил, что есть также немало рабочих контактов, о которых не рассказывают прессе. Ежедневно Путин проводит немало подобных мероприятий – их гораздо больше, чем рассказывают в СМИ. Речь идет об обычной мировой практике, добавил пресс-секретарь президента РФ.

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