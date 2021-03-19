Американский истребитель 5 поколения F-35C Lightning II занял лишь последнее четвертое место в рейтинге самого смертоносного оружия США, составленного экспертами издания The National Interest. Он проиграл даже винтовке Barrett M82, которую специалисты поставили на третью позицию.

Эксперты отметили дальнобойность винтовки. Они рассказали, что оружие может поражать цели даже на расстоянии в два километра, благодаря тому, что в нем используется мощный и эффективный патрон .50 BMG.

На второй позиции оказались атомные субмарины Columbia, которые вполне могут претендовать на звание лучших подводных лодок планеты. По словам специалистов, Пентагон намеревается в скором времени оснастить их баллистическими ракетами Trident.

Лидерство в рейтинге авторы публикации отдали надежному и смертоносному пистолету Mark 23, созданному немецким производителем H&K USP.