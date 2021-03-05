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Алексей Журавко, бывший украинский парламентарий, рассказал о признаках, указывающих на то, что Владимир Зеленский, лидер Украины, готовит ВСУ к новой войне в Донбассе.

Согласно словам экс-депутата Верховной рады, последние выступления Зеленского стали более агрессивными по отношению к РФ, а к линии фронта начали подвозить тяжелую технику, боеприпасы и новое вооружение. На Украине также собираются одобрить законопроект, позволяющий в любой момент отправить резервы на войну в Донбасс.

По мнению Журавко, украинские СМИ пытаются оправдать грядущий военный конфликт и поселить в головах людей мысль о необходимости его начала. Этим же занимаются многие политики. При этом в войне Киев снова обвинит Москву. Однако депутат пока не знает, насколько масштабным окажется новое противостояние с ополченцами ДНР и ЛНР.

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