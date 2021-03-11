Представители управления Роспотребнадзора по Подмосковью предупредили серпуховчан об опасной молочной продукции, изготовленной ООО «Молоко и Сыр».

Согласно словам работников ведомства, завод данной компании якобы находится на улице Богдана Хмельницкого в городе Брянск. Недавно их брянские коллеги проверили соответствующее здание и обнаружили в нем обычный жилой дом. Таким образом, речь идет о фальсификате низкого качества.

Роспотребнадзор собрал все данные касательно указанной организации и отправил их в правоохранительные органы, которым предстоит провести доследственную проверку. Специалисты также рекомендуют покупателям отказаться от приобретения опасной продукции.