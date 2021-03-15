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Прокуратура Унинского р-на, что в Тульской области, передала в суд дело об истязании несовершеннолетней девочки и избиении сотрудников полиции. О подробностях рассказала пресс-служба регионального управления СК.

Инцидент произошел 18 апреля прошлого года. В этот день мать 11-летней девочки обратилась в полицию и заявила, что дочь регулярно избивает отец. Оказалось, что делает он это на протяжении года.

Правоохранители выехали по указанному адресу и застали мужчину изрядно выпившим. В этом состоянии он очертя голову бросился в драку и нанес травму полицейскому. После того, как его успокоили и задержали, глава семьи признался во всех злодеяниях, в которых обвинила его мать девочки.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, которое в настоящий момент изучается судебными органами. Это означает, что ждать приговора осталось совсем недолго.

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