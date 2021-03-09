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В отношении жителя Екатеринбурга завели уголовное дело. Его обвиняют в избиении своей подруги и попытке сжечь ее живьем.

Отмечается, что данное происшествие случилось 28 февраля в доме, расположенном на улице Шефской. Пострадавшая начала упрекать 25-летнего парня в употреблении наркотических средств. Между ними началась ссора, которая затем переросла в драку. Обвиняемый избил женщину, а затем решил сжечь ее, чтобы она не рассказала о случившемся.

Почуяв запах гари, соседи тут же позвонили спасателям. Проникнув в указанную квартиру, они обнаружили раненую женщину, на которой не было одежды. Потерпевшую доставили в медицинское учреждение. Злоумышленник был задержан в квартире его матери. Стало известно, что он лишь в прошлом году вышел из тюрьмы.

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