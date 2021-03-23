Лидер ЛДПР Владимир Жириновский усмотрел знамение в трехкратном падении американского лидера Джо Байдена на трапе самолета. По его мнению, просто так упасть целых три раза подряд президент США просто не мог.

Политик предположил, что один раз так упасть может абсолютно любой человек. В этом ничего странного нет – поскользнулся на льду или скользких ступенях, споткнулся о какое-то препятствие. Все это нормально и вряд ли у кого-то вызовет удивление.

«Но он упал трижды подряд! Может это уже не просто так, а сигнал?.. Или символ…», – задумался пораженный Жириновский.

Кроме того, глава ЛДПР напомнил аналогию Юрия Бондарева, который сравнивал перестройку с самолетом и говорил, что его подняли в воздух, не зная, если ли где-нибудь подходящая посадочная площадка. Жириновский отметил, что эту аналогию можно применить и к самолету «Америка».