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Владимир Жириновский назвал полным абсурдом заявления американского президента Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине. Также он отметил, что США подло лжет в лицо всей планете уже долгие годы и за эту ложь расплачиваются миллионы людей.

Лидер ЛДПР рассказал, что именно Соединенные Штаты залили половину планеты кровью. Сейчас они продолжают делать в это в Афганистане, в Сирии и Ливии. Жители этих стран вынуждены мигрировать в Европу, где потом начинают мстить за американскую агрессию европейцам, совершая теракты или просто нападая по ночам или даже средь бела дня.

Американская полиция внутри страны убивает тысячи людей. Также Соединенные Штаты впереди планеты всей по количеству заключенных. Сейчас во главе этой страны встал человек с трясущимися от болезни Паркинсона руками, который может точно так же, как бросается необоснованными обвинениями, нажать на кнопку запуска ядерных ракет.

По мнению Жириновского, допустить этого ни в коем случае нельзя. Необходимо признать, что Байден и США – это враг. И на очередных переговорах по международной безопасности заставить американского президента заплатить за свою ложь всему миру.

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