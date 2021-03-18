Портал Superjob провёл опрос, в котором выяснил, рассказывают ли россияне другим людям размер своей заработной платы.

Как оказалось, около трети участников опроса уверены в том, что интересоваться чужой зарплатой недопустимо. Но 51% опрошенных говорят о своём заработке своим партнёрам, и 41% рассказывает о заработках родителям. Ещё около 25% говорят свою заплату друзьям, и 10% – другим родственникам. Около 20% опрошенных в принципе никому не раскрывают свою зарплату.

Среди мужчин 81% раскрывает зарплату своей возлюбленной, женщин же, говорящих о своём заработке, меньше – 78%. При этом женщины чаще скрывают размер своих доходов по сравнению с супругами. Так, скрывать зарплату предпочитает 17% женщин и 13% мужчин. 47% женщин готовы рассказать о зарплате родителям, среди мужчин таких 35%.

В опросе участвовало 1 600 человек старше 18-ти лет.