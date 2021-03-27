Новая национальная стратегия безопасности Украины призвана сделать партизан из всех жителей государства, пишет украинское издание «Страна.Ua». Авторы публикации отмечают, что данный документ подразумевает ведение войны на территории Украины, а также милитаризацию населения в полном объеме.

Эксперты внимательно проанализировали текст и сообщили, что в нем 34 раза упоминается понятие «территориальная оборона». Также в стратегии не менее 10 раз используется словосочетание «движение сопротивление». Это вполне может объяснять, что документ призывает каждого гражданина Украины готовиться к всенародной войне, которая будет вестись и общевойсковыми, и партизанскими методами.

Главным противником стратегия называет Россию, которая претендует на территории Украины и является угрозой ее суверенитету. Ключевые цели Киева – это подготовка к «агрессии», «освобождение оккупированных территорий», а также вступление в Североатлантический альянс.