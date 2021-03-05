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На Украине начались активные подготовительные работы к очередному военному конфликту в Донбассе. ВСУ усилили обстрел поселений ДНР и ЛНР, а Верховная рада приняла законопроект о резервистах.

В самопровозглашенных республиках считают, что совсем скоро Владимир Зеленский, украинский лидер, даст приказ войскам начать наступление. Указывается, что обстановка в регионе значительно обострилась за несколько последних дней. К примеру, в ночь на 2 марта военные ВСУ открыли огонь по поселению Ленинское, выпустив более 100 мин.

Осуществляется также переброска тяжелого вооружения к линии соприкосновения. Ранее Руслан Хомчак, главнокомандующий украинскими вооруженными силами, отметил, что в армии началась отработка наступательных маневров. Он объяснил их тем, что военнослужащие должны быть готовы к любому развитию ситуации.

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