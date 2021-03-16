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Учёные обнаружили, что в Европе за последние пять лет были самые сильные засухи за два тысячелетия.

Обнаружить это удалось во время изучения изотопов углерода и кислорода на европейских дубах. Учёные провели анализ примерно 27 тысяч измерений в кольцах этих деревьев и благодаря результатам этих исследований выяснили, какой климат был в Европе в последние 2110 лет.

Выяснилось, что пять лет назад условия засухи резко изменились. По словам учёных, результаты их исследования демонстрируют что то, что они наблюдали в течение последних лет, для Европы является весьма необычным.

Как сообщается, в 2015 и 2018 годах в Европе наблюдались сильнейшие жара и засуха, что оказало серьёзное влияние на сельское хозяйства, виноделие и лесную промышленность. По словам учёных, этим дело не ограничится – из-за глобального потепления ситуация в будущем лишь ухудшится.

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