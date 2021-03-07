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В ЗАГСе Перми рассказали о самых необычных именах, которые родители выбирают для своих родившихся дочерей.

Отмечается, что в список попали имена девочек, рождённых с декабря 2020 года. Так, как сообщает Мотовилихинский отдел ЗАГСа, наиболее необычными именами стали Савелия и Севиль, Колорада, Николетта. Также отмечаются такие имена, как Анетта и Аркадия, Зои. Согласно словам работников ЗАГСа, сейчас весьма заметна тенденция выбирать девочкам интересные и редкие имена.

Впрочем, «обычные» имена своей популярности не теряют. Как было отмечено, чаще всего для новорожденных девочек выбирают имена Анастасия, Алиса, Александра, Анна, Виктория, Дарья, Елизавета, Екатерина, Мария, Полина, Софья.

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