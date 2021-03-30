Если бы НАТО потребовалось быстро перебросить войска в страны Балтии в случае конфликта, оно столкнулось бы с огромными трудностями, в числе которых – сложные таможенные правила, слабые мосты, отсутствующие автодороги и железнодорожные пути. Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, перевод этой статьи публикует издание discover24.ru.

«Военная мобильность имеет решающее значение для эффективного сдерживания», – говорится в предисловии к новому исследованию НАТО на эту тему. Речь идет об умении передвигать войска быстрее противника. Только тогда политические лидеры смогут вовремя сдержать кризис. В противном случае их единственный выход – возвращать с боем утраченные территории. Автор данного исследования знает, о чем говорит: это Бен Ходжес, который до 2017 года был главнокомандующим армией США в Европе.

После перехода Крыма в состав России в 2014 году ему и его войскам пришлось потренироваться в том, чтобы как можно быстрее добраться до восточного фланга НАТО. Он пережил всевозможные потрясения, от которых у него не только волосы встали дыбом. На заполнение таможенных форм ушла целая вечность. Дороги и мосты не были предназначены для тяжелого транспорта. Однажды генерал застрял в туннеле со своими боевыми танками.

Бен Ходжес работает над этой темой с тех пор, как вышел на пенсию. Для нового исследования Центра анализа европейской политики он объединился с человеком, который изменил стратегию НАТО после 2014 года. Генрих Браусс, также трехзвездный генерал, был главным разработчиком стратегии обороны Альянса до 2018 года. Под его эгидой все планы обороны были пересмотрены – в сторону гибридной войны. Браусс опасался, что Россия может дестабилизировать страны Балтии, а затем мгновенно атаковать.

Это ахиллесова пята НАТО: с военной точки зрения сложно обороняться, территория граничит непосредственно с Россией и в ней проживает значительное русское меньшинство. Считается, что России потребуется не более 60 часов, чтобы окружить все три столицы стран Прибалтики.

Проработано 5 сценариев

Они описывают вызовы, стоящие перед НАТО. Если Альянс вообще хочет защитить своих союзников на северо-востоке, он должен предотвратить “нападение русских”. Этой цели служат все основные решения, принятые в последние годы.

Альянс создал «острие» из 5000 человек, которые способны добраться до зоны кризиса за несколько дней. «Боевые группы» были размещены в Прибалтике и Польше, каждая с участием ядерной державы – в качестве сдерживающего фактора. Тем временем НАТО работает над тем, чтобы в течение месяца перебросить еще около 50 000 человек. На американском атлантическом побережье была создана новая группировка для отправки морским транспортом, в Ульме – для наземного транспортирования в Европе.

Конечно, остается множество проблем, и лишь очень немногие из них может решить НАТО. Основное содержание своих предложений Ходжес и Браусс разработали в рамках проекта с многочисленными экспертами. Всего было проработано пять сценариев развертывания. Два из них касаются стран Балтии, вероятной отправной точки военного конфликта с Россией.

Первый сценарий – переброска войск из норвежского порта Осло через Швецию и Балтийское море в Эстонию. Согласно исследованию, возможна «задержка на три-четыре недели», поскольку пропускная способность автодорог и железнодорожных путей в Швеции низкая, а платформы для перевозки гусеничных машин практически отсутствуют. Следовательно, придется использовать бронетехнику. Главное, что придется учитывать: Швеция не является членом НАТО.

ЕС желательно развивать инфраструктуру, которую можно использовать в военных целях

Другой путь в страны Балтии – по суше: из Германии через Польшу в Литву. Войска должны пройти коридор шириной всего 60 километров, так называемый «Сувалкинский коридор». Калининград находится на западе от него, а Беларусь – на востоке, между ними всего две дороги и железнодорожная ветка. Маршрут каждого подразделения должен быть спланирован заранее, чтобы войска не застряли в этом узком месте. Эксперты считают это даже более важным, чем улучшение инфраструктуры. Они поднимают вопрос о том, можно ли отремонтировать бывшие советские военные объекты, чтобы облегчить доступ через Польшу, например, железнодорожный узел в Ополе.

Снабжение войск тоже будет проблемой – от продовольствия до топлива и боеприпасов. Во время «холодной войны» стандартная дивизия НАТО была оснащена таким образом, чтобы она могла самостоятельно передвигаться в течение семи дней. Сегодня это уже не так. Сначала нужно будет создать базу снабжения. Один из любопытных выводов экспертного заключения заключается в том, что подразделениям НАТО в Литве не разрешается даже защищаться боевыми патронами – это запрещено законом, по крайней мере, в мирное время. Инфраструктура часто находится в частных руках.

Европейский союз мог бы обеспечить более быстрое перемещение военной техники через границы. У НАТО для этого есть стандартная процедура (Форма 302), которую ЕС уже принял. Тем не менее, есть еще две формы деклараций, которые нужно заполнять. Кроме того, процесс их утверждения идет слишком медленно. Процедура ЕС рассчитана на пять рабочих дней, для НАТО – требуется максимум три.

Брюссель также может помочь, когда дело доходит до модернизации дорог, мостов и туннелей. В среднесрочном финансовом планировании до 2027 года 1,5 миллиарда евро впервые выделяются на «военную мобильность». Это предназначено для поддержки проектов, которые также имеют гражданское значение. В НАТО говорят, что основные маршруты поставок уже определены. Однако пока нет списка приоритетов, которые можно было бы представить Комиссии ЕС.

По итогам публикации этой статьи во Frankfurter Allgemeine Zeitung весьма интересными оказались комментарии читателей, в которых больше всего «лайков» получили насмешки и недоумения немцев:

Henrik Braun (henrikbraun1): Я со смеху чуть не упал с дивана! Узнав, что на войне нужно заполнять таможенные бланки :-D Вы уже спрашивали у России или Китая, сколько рабочих дней там можно находиться? В то время, когда я служил в Бундесвере (1985), мы бы не подумали об этом в наших самых смелых мечтах…

Klaus Hennicke (Soljankus): Застряли в туннеле? Какие дилетанты планировали переезд? Высота моста точно указана на всех военных картах. Тому, у кого есть такие противники, действительно нечего бояться.

Panita Phumchai (Kimble2021): Зачем нам снова использовать боевые танки в Прибалтике? В прошлый раз это уже обернулось плохо.

Manfred Kohler (DerManiKo): Здесь открывается совершенно новый вид войны! Просто засыпьте таможенные органы спамом и убедитесь, что формы нельзя распечатать. И НАТО будет нечего защищать. Русские, вероятно, не смогут сражаться, потому что их солдаты будут лежать на земле и смеяться.