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В распоряжении России имеется реальный способ ответить Украине на водную блокаду Крыма. Для этого ей достаточно просто перекрыть самый крупный и длинный приток Днепра – Десну, которая берет свое начало в России, сообщает политолог Сергей Михеев.

Он отмечает, что в России начинается и сам Днепр, однако его перекрытие создало бы проблемы белорусам, через чью территорию протекает эта великая река. Поэтому лучше все внимание обратить на Десну.

Эта река, по мнению политолога, поможет России решить сразу две важных проблемы. Во-первых, канал из нее будет обеспечивать водой Краснодарский и Ставропольский края, а также другие южные области. Во-вторых, он позволит создать новые рабочие места.

Наконец, закрывая Десну системой шлюзов можно будет примерно наказать Украину за водную блокаду. И посмотреть, какой будет ее реакция на столь изощренный ход.

Михеев заявляет, что Россия ведет себя с Украиной слишком уж осторожно, опасаясь реакции Запада. Однако рано или поздно она все же даст свой ответ на перекрытие Северо-Крымского канала.

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