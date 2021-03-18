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Японские пользователи Сети засомневались в «психической стабильности» американского президента Джо Байдена после его оскорбительных заявлений в адрес российского лидера Владимира Путина.

На портале Yahoo News Japan читатели прокомментировали высказывания Байдена в большинстве своем сошлись во мнении, что «старик Байден совсем уже выжил из ума».

Некоторые пользователи напомнили американскому президенту, что это Соединенные Штаты устроили геноцид половине мира, убивая жителей неугодных стран направо и налево.

В основном комментарии сводились к психическому здоровью Байдена. Отдельные читатели с опаской отнеслись к инциденту. Они написали, что конфликт между Россией и США, который может разгореться из-за таких высказываний, вполне способен затронуть Японию. Также пользователи переживают, что Байден воплощает собой намного больший риск начала ядерной войны, чем его предшественник Дональд Трамп.

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