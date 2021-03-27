«Яндекс» надеется в скором времени провести тестирование новой системы доставки с использованием роботизированных машин. Оно состоится в Израиле, США и Южной Корее.

На территории Соединенных Штатов испытания пройдут в населенном пункте Анн-Арбор. Указанные места были выбраны не случайно, так как в них компания уже проводит тесты своих беспилотных машин, поэтому ей не нужно заново собирать команду специалистов. В качестве курьеров будут выступать автономные роверы, оснащенные множеством датчиков, дающих им возможность различать людей и машины на дороге.

Роверы способны перемещаться с той же скоростью, что и обычные пешеходы, и преодолевать различные преграды. Этих роботов можно использовать как в дневное, так и в ночное время суток. В случае необходимости управление над устройством может взять оператор, причем с любой точки мира.