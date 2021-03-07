Петра Яна, бойца MMA из РФ, лишили чемпионского пояса UFC после того, как он выполнил запрещенный прием во время поединка с американским бойцом Алджемэйном Стерлингом.

Бой состоялся в рамках турнира UFC 259, организованного в американском городе Лас-Вегас. Россиянин впервые защищал свой чемпионский титул в самом легком весе. В ходе 4-го раунда Ян ударил оппонента в голову с помощью колена, когда тот не стоял на ногах. Судья вначале остановил поединок, а потом дисквалифицировал российского спортсмена.

В результате Ян проиграл свой первый бой под эгидой UFC. Стерлинг при этом пообщался с прессой после поединка, отметив, что не хотел выигрывать подобным образом. По этой причине он решил снять чемпионский пояс.